مدرب ليفربول: أفكر في الحصول على فترة راحة

نقلت تقارير صحفية، عن مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، قوله إنه "يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في عام 2022".

وقال كلوب في مقابلة نشرتها مجلة كيكر الألمانية اليوم الإثنين "يجب افتراض ذلك".

وكان كلوب قد تولى تدريب ليفربول في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى صيف 2022.

وأضاف المدرب الألماني "لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن، لكن مشكلة واحدة تواجهني وهي أنني لا أستطيع تقديم القليل".

وتابع "إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم شيئا. وإذا رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار".