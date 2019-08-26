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ميسي يستمر في الغياب عن تدريبات برشلونة

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 14:40

ميسي يستمر في الغياب عن تدريبات برشلونة
(أ ب)
عرب ٤٨

استمر نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الغياب عن تدريبات فريقه عشية مواجهة أوساسونا، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن برشلونة عاد للتدريبات صباح اليوم الإثنين، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، تحضيرًا للمباراة المقبلة أمام أوساسونا.

وأضافت أن ميسي واصل غيابه ولم يتدرب رفقة الفريق، بعدما تعرض لانتكاسة قبل ساعات من مباراة ريال بيتيس.

وتابعت الصحيفة أن تدريبات برشلونة شهدت تواجد الثنائي الشاب كارليس بيريز وأنسو فاتي، بعد تألقهما أمس أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2.

ونوهت أن الحارسين إيناكي بينا وأرناو تيناس، ولاعب الوسط فيران سارسانيداس، والياباني هيروكي آبي، تواجدا في التدريبات الصباحية للبارسا.


#برشلونة
#ليونيل ميسي
#أوساسونا

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