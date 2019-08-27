ريال مدريد يكشف حجم إصابة خاميس

أعلن ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة لاعبه الكولومبي، خاميس رودريغيز، التي تعرض لها خلال مواجهة بلد الوليد، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث شارك أساسيًا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم.

وقال ريال مدريد، خلال البيان على موقعه الإلكتروني "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا خاميس رودريغيز، تم تشخيص إصابته في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار التطورات".

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب الكولومبي أو موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن خاميس لن يلحق بمواجهة فياريال بالجولة الثالثة من الليغا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهات البرازيل وفنزويلا مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية.