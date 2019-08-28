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راكيتيتش يوافق على الدخول ضمن صفقة نيمار

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 16:25

راكيتيتش يوافق على الدخول ضمن صفقة نيمار
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش، حسم قراره بشأن إمكانية دخوله ضمن صفقة انتقال النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى البارسا في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن راكيتيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

وجاءت موافقة راكيتيتش بعد أن أدرك الإعجاب الكبير الذي يتلقاه من ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سبق أن طلب ضم راكيتيتش، ولكن برشلونة كان يحدد سعره بـ80 مليون يورو، إلا أن قيمة اللاعب حاليًا تبلغ 50 مليونًا فقط.

وكان عرض برشلونة الأخير لضم نيمار يشمل بطاقة راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي، إلى سان جيرمان لمدة موسم واحد، بالإضافة إلى أموال تصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان قد أكد في وقت سابق رغبته في الاستمرار بصفوف برشلونة والقتال على مكان أساسي بتشكيل المدرب فالفيردي خلال الموسم الجاري.


#برشلونة
#إيفان راكيتيتش
#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا

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