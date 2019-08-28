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نائب رئيس برشلونة: نحن أقرب لحسم صفقة نيمار

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 10:26

نائب رئيس برشلونة: نحن أقرب لحسم صفقة نيمار
(تويتر)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن نائب رئيس برشلونة الإسباني، خافيير بورداس، قوله إن "المفاوضات لا زالت مستمرة مع باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار لصفوف البارسا.

وقال بورداس، في مطار برشلونة للصحفيين، حيث نقلت تصريحاته موندو ديبورتيفو "لا يوجد اتفاق بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين".

وتابع "نحن أقرب لحسم المفاوضات لصالحنا وعودة نيمار لملعب الكامب نو من جديد".

وهبطت طائرة وفد برشلونة في مطار إقليم كاتالونيا، بعد اجتماع أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، للتفاوض حول ضم نيمار.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن برشلونة عرض 170 مليون يورو على باريس سان جيرمان، مقسمة على دفعتين لضم نيمار.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدت بالرد على عرض برشلونة مساء أمس أو اليوم الأربعاء على أقصى تقدير.

وفي المقابل، ألمحت شبكة "سكاي سبورت" إلى أن ريال مدريد ليس بعيدًا، ومازال في محادثات للتعاقد مع النجم البرازيلي، قبل غلق باب التعاقدات في أوروبا يوم 2 أيلول/سبتمبر المقبل.


#برشلونة
#خافيير بورداس
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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