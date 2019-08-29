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باريس سان جيرمان يسعى لضم ثنائي برشلونة

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 00:30

باريس سان جيرمان يسعى لضم ثنائي برشلونة
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للحصول على خدمات كل من نجمي برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن سان جيرمان اشترط التعاقد مع إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي ثنائي برشلونة، من أجل الموافقة على رحيل نيمار للبارسا.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة وافق على شرط الفريق الفرنسي، ويستعد للتقدم بعرض لضم نيمار، مقابل رحيل راكيتيتش وديمبلي بالإضافة إلى 125 مليون يورو.

ونوهت أن عثمان ديمبلي متواجد بالفعل في باريس، من أجل التفاوض مع إدارة سان جيرمان، وذلك رغم تصريحات وكيل أعماله بأنه سيظل في برشلونة بنسبة 100 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان تواصلت مع اللاعب الكرواتي للاتفاق على تفاصيل عقده مع النادي، حال دخوله ضمن صفقة نيمار.

ويعرف ثنائي البارسا، نية النادي الكتالوني في إدراجهم ضمن صفقة نجم السامبا، والآن في انتظار قرارهما بشأن الذهاب لحديقة الأمراء.


#باريس سان جيرمان
#إيفان راكيتيتش
#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا

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