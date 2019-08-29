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زيدان لا يريد المجازفة بهازارد

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 00:13

زيدان لا يريد المجازفة بهازارد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يرفض المخاطرة بنجمه البلجيكي، إيدين هازارد، في مواجهة نظيره فياريال يوم الأحد القادم.

وقالت صحيفة "ماركا"، إنه على الرغم من رغبة هازارد في العودة للملاعب من جديد، إلا أن زيدان لن يخاطر به إذا لم يكن لائقًا بنسبة 100 بالمئة.

ولم يتمكن هازارد من المشاركة مع ريال مدريد في أول مباراتين بالليغا أمام سيلتا فيغو وبلد الوليد، بسبب إصابة في الفخذ، لكنه يأمل أن يلعب في استاد "لا سيراميكا" الأحد المقبل.

ولم يتدرب هازارد مع الفريق الأول، الثلاثاء، واستمر في القيام ببرنامجه التأهيلي في فالديباس معقل تدريبات الميرنغي.

ومن المتوقع أن ينضم هازارد لمعسكر منتخب بلجيكا، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل خوض تصفيات أمم أوروبا 2020.


#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#إيدين هازارد
#فياريال
#الدوري الإسباني

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