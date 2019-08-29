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فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوّقًا على رونالدو وميسي

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 20:20

فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوّقًا على رونالدو وميسي
فان دايك خلال الحفل (أ ب)
عرب ٤٨

تُوّج مدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فان دايك ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد مساهمته بشكل كبير في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

ميسي خلال الحفل (أ ب)

وتفوق فان دايك على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي.

وقال فان دايك في كلمته أمام الحضور في الاحتفالية عقب فوزه بالجائزة: "سأستمر بالعمل من أجل تحقيق الأفضل دومًا، فلقد استمتعت بكل ما تحقق العام الماضي، لم يكن ما حققناه أمرًا سهلًا على الإطلاق".

وفازت بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2019 لوسي برونز.

وانتزع ميسي جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لموسم 2018-2019.

كرستيانو خلال الحفل (أ ب)

وتفوق ميسي على الثنائي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، ورونالدو.

وفاز الهولندي فرينكى دى يونغ، بجائزة لاعب خط وسط في أوروبا، متفوقا على الثنائي جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

وفاز البرازيلي أليسون بيكر، بجائزة أفضل حارس مرمى للموسم المنتهي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

(أ ب)

ويعد بيكر أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا يليه الألماني مارك تيرشيتجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وتمكن أليسون بيكر من المساهمة في تتويج فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب النسخة الماضية لدوري الأبطال.

يُذكرُ أن فان دايك حصد جائزة أفضل مدافع كذلك.


#فان دايك
#أفضل لاعب في أوروبا

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