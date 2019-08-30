باريس سان جيرمان يخطط لضم إريكسن

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "لو باريزيان"، إن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام، والذي يتمتع باهتمام كبير من جانب ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونوهت الصحيفة أن الفريق الباريسي يريد ضم إريكسن مقابل 90 مليون جنيه إسترليني لتعويض الرحيل المنتظر لنيمار إلى برشلونة.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن (27 عامًا) مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ومع انتهاء موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يجد باريس سان جيرمان صعوبة في التعاقد مع إريكسن، مما يجبره على التحول إلى باولو ديبالا نجم يوفنتوس.