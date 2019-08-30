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ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام أوساسونا

تاريخ النشر: 30/08/2019 - 20:12

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام أوساسونا
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

يغيب نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، غدا السبت، على ملعب السادار ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا، من أجل مواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.

ولم يدخل ميسي، في القائمة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، للسفر غدًا إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

ويواصل "البرغوث" التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي ولمدة أسبوعين.

ويأمل الجهاز الطبي للنادي في عودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب كامب نو يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت تقارير صدرت مؤخرًا قد أفادت أن ميسي، الذي حصل أمس الخميس، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، تعرض لانتكاسة في إصابته وسيغيب لشهر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكاتالوني نفت ذلك.


#برشلونة
#ليونيل ميسي
#أوساسونا
#الدوري الإسباني

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