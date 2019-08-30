10 حقائق بارزة من وحي قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي سحبت مساء أمس، الخميس، عن مجموعات متوازنة، في الوقت الذي شعرت فيه بعض الفرق البارزة بالراحة نظرًا لتجنبها مواجهة خصوم من العيار الثقيل.

وحل ريال مدريد إلى جانب باريس سان جيرمان وكلوب بروج وغلطة سراي في المجموعة الأولى، فيما سيتقابل بايرن ميونخ وتوتنهام في المجموعة الثانية التي تضم أيضا أولمبياكوس والنجم الأحمر.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض مانشستر سيتي اختبارات سهلة نسبيا أمام فرق شاختار دونتسك ودينامو زغرب وأتالانتا، فيما حل يوفنتوس في المجموعة الرابعة إلى جانب أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.

أما المجموعة الخامسة، فضمت ليفربول ونابولي وريد بول سالزبورغ وجينك، بينما احتوت السادسة على فرق برشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براغ.

وتجنب زينيت سان بطرسبرغ مواجهة الفرق الكبيرة بعدما وقع في المجموعة السابعة إلى جانب بنفيكا وليون ولايبزج، فيما ضمت المجموعة الثامنة فرق تشيلسي وأياكس وفالنسيا وليل.

وفيما يلي أبرز 10 حقائق جمعناها لكم من وحي نتائج القرعة:

- سيتواجه مانشستر سيتي مع دينامو زغرب للمرة الأولى في تاريخه، ولم يسبق لسيتي أن قابل منافسا كرواتيا طوال تاريخه في المسابقات الأوروبية.

- في المرتين السابقتين اللتين حل فيهما تشيلسي بمجموعة واحدة بمسابقة دوري الأبطال مع فالنسيا، وصل الفريق اللندني إلى المباراة النهائية (الموسمان 2007-2008 و2011-2012).

- سيتقابل تشيلسي مع أياكس للمرة الأولى في تاريخ الفريقين بالمسابقات الأوروبية.

- التقى توتنهام مع بايرن ميونيخ للمرة الأخيرة في كأس الاتحاد الأوروبي الموسم 1983-1984، وأقصاه من البطولة بفوزه عليه 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- سجل فالنسيا خال من الهزائم أمام ليل في 4 مباريات بين الفريقين (3 انتصارات وتعادل واحد)، لكنه خال من الانتصارات أمام أياكس في مباراتين (تعادلان) وأمام تشيلسي في 6 مباريات (3 انتصارات و3 تعادلات).

- سجل ريال مدريد خال من الهزائم في آخر 10 مباريات أمام فرق فرنسية (تعادلان و8 انتصارات)، وآخر 4 من هذه المباريات كانت أمام باريس سان جيرمان (3 انتصارات وتعادل واحد).

- فاز برشلونة في 18 مباراة بآخر 25 بالمسابقات الأوروبية أمام فرق ألمانية، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

- سجل إنتر ميلان خال من الهزائم في آخر 4 مباريات على ملعبه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا (انتصار واحد و3 تعادلات)، وحافظ على شباكه نظيفة في اثنتين منها.

- حقق لايبزج أفضل نتيجة له على صعيد المسابقات الأوروبية، في الموسم 2017-2018، عندما تخطى زينيت سان بطرسبرغ (1-0 في ملعبه و1-1 خارجه)، ليتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

- تأهل بوروسيا دورتموند إلى الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، في 3 من أصل 4 مرات لعب فيها بدور المجموعات أمام فرق إيطالية.