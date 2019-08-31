باريس سان جيرمان: لم نتفق مع برشلونة حول نيمار

ذكرت تقارير صحفية، أن المفاوضات بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني لا زالت جارية دون التوصل لأي اتفاق يقضي بعودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف البارسا.

وذكر المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، عقب الفوز على ميتز، بهدفين مساء الجمعة في الدوري: "تلقينا أول عرض مكتوب من برشلونة في 27 آب/أغسطس الماضي، وكنا على استعداد للتفاوض وإبرام صفقة تبادلية، ولكن حتى اليوم لم نتوصل لاتفاق".

وأضاف ليوناردو لوسائل الإعلام الفرنسية "لم نتفق، فالأمر يتوقف على برشلونة، كما أننا نريد أيضا تعويض نيمار بلاعب آخر قبل التفكير في بيعه، لقد تم إبلاغنا في آب/أغسطس بأن عثمان ديمبلي، سيكون ضمن الصفقة".

واستدرك "لكن لم نتلق من برشلونة أي تأكيد رسمي يفيد بأن اللاعبين المقترحين ضمن الصفقة التبادلية وافقوا على الانضمام لبي إس جي".

واستطرد "نيمار لاعب استثنائي، لم أكن أعرفه من قبل، وأقدره كثيرا، لأن أي لاعب بقدراته يبقى مهما".

ولفت المدير الرياضي للنادي الباريسي "برشلونة أبرم صفقات بارزة في بداية الانتقالات الصيفية، كما يعد النادي الوحيد المهتم بضم نيمار".

وأردف "موقف نيمار واضح، وكذلك إدارة النادي أيضا، أكدنا أكثر من مرة أننا لا نمانع رحيله عن الفريق إذا تلقينا عرضا مناسبا، وهو ما لم يحدث".

وأشار "نيمار مرتبط بعقد معنا، ولم نتفق على بيعه، موقفنا واضح للجميع".

ولفت ليوناردو "نعلم أن باب الانتقالات الصيفية على وشك الإغلاق، لم نحدد مهلة نهائية لإتمام الصفقة".

وعن ألفونس أريولا، قال ليوناردو "هناك مفاوضات جارية معه، وهناك متسع من الوقت لإجراء جلسة معه عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، إنه أمر مالي وليس سهلا على كل الأطراف".

وأضاف "الموسم الحالي سيكون صعبا علينا، هناك العديد من الملفات بحاجة لحسمها، ونجوم عقودهم على وشك الانتهاء، لن أقول إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا، لا أقصد بالطبع أن طموحنا ضعيف، ولكن علينا حل المشاكل أولا".

وأكد ليوناردو في ختام تصريحاته "الاستغناء عن أريولا والتعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أمر وارد، إنه موقف يعتمد على ما سيسفر عنه ملفه".