برشلونة يقع بفخ التعادل أمام أوساسونا

وقع فريق برشلونة بكمين التعادل أمام أوساسونا بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين أنسوماني فاني وأرثور هينريك ميلو، وفي المقابل سجل هدفي أوساسونا اللاعب روبيرتو توريس.

وبهذا التعادل رفع أوساسونا رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد برشلونة 4 نقاط وهو يحتل المركز لسابع.

مجريات المباراة:

بدأ أصحاب الأرض بنزعة هجومية قوية، ونجحوا في تسجيل هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 7، حيث أرسل براندون كرة عرضية من الجبهة اليمنى سددها روبرتو توريس أقصى يسار الحارس تير شتيغن.

وانحسر اللعب في وسط الملعب، وفشل برشلونة خلال أول نصف ساعة من تهديد مرمى أوساسونا بشكل صريح، حيث عانى على مستوى بناء اللعب والاختراق، على الرغم من الاستحواذ الكامل على الكرة.

ولجأ لاعبو أوساسونا للالتزام الدفاعي التام، مع الاعتماد على الهجمات العكسية لتهديد مرمى تير شتيغن، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، وبدون أي تسديدة على المرمى من برشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي تنشيط الخط الهجومي بالدفع بالشاب أنسو فاتي بدلًا من نيلسون سيميدو الظهير الأيمن.

ووضع فالفيردي سيرجي روبيرتو كظهير أيمن، بينما عاد رافينيا إلى خط الوسط، وأمامه الشاب فاتي على الطرف الأيسر ضمن الثلاثي الهجومي.

ونجح البديل فاتي في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث استقبل كرة عرضية من زميله كارليس بيريز

ليُسدد بالرأس على يمين حارس أوساسونا روبن في الدقيقة 51.

وواصل فالفيردي تنشيط فريقه، ودفع بالبرازيلي آرثر ميلو بدلا من رافينيا في خط الوسط، من أجل إمداد الثلاثي الهجومي بمزيد من الكرات.

وكاد كارليس بيريز مهاجم البلوغرانا، أن يُضاعف النتيجة لفريق، بتسديدة قوية لكن حارس أوساسونا روبن كان في الموعد.

وتألق تير شتيغن في التصدي لتسديدة من براندون لاعب أوساسونا من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 59.

ونجح البديل الثاني للبارسا آرثر، في مُضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من كارليس بيريز، وسدد أقصى يسار الحارس روبن في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات أوساسونا للعودة في النتيجة مرة أخرى، بتسديدة من توريس في الدقيقة 75، لكن تير شتيغن أمسك بها بسهولة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأوساسونا، بعدما لمس جيرارد بيكيه مدافع البارسا الكرة بيده في منطقة الجزاء، ونفذها توريس بنجاح، حيث سدد في الزاوية اليمنى لتير شتيغن ليمنح التعادل لفريقه في الدقيقة 81.

وأهدر كارليس بيريز مهاجم البارسا فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، حيث انفرد بحارس أوساسونا لكنه فشل في إسكان الكرة بالشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.