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مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية نظيفة

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 19:59

مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية نظيفة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على نظيره برايتون بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين، سيرجيو أغويرو (هدفان) وبرناردو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

لم يترك رجال بيب غوارديولا الفرصة للضيوف، وهزوا الشباك بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بهجمة من الجهة اليسرى عند زينشينكو الذي مرر الكرة إلى ديفيد سيلفا، قبل أن يمهدها لكيفن دي بروين ليسجل بسهولة في الشباك.

وتفنن الهجوم الأزرق في إضاعة الفرص السهلة بمحاولات لرياض محرز وديفيد سيلفا وأغويرو وسترلينغ، بينما ظل برايتون متكتلا بخطة مدربه جراهام بوتر.

وتلقى غوارديولا ضربة موجعة بإصابة مدافعه إيمريك لابورت، ليستبدله بفرناندينيو، الذي أكمل اللقاء في مركز قلب الدفاع بجوار أوتاميندي.

وتجرأ برايتون نسبيا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأضاع فرصتين خطيرتين لتروسارد وسولي مارش الذي سدد الكرة في جسد الحارس إيديرسون.

لكن العقاب جاء سريعا، حيث انطلق دي بروين من الجهة اليمنى، ولعب الكرة لأغويرو الذي مهدها لنفسه وسدد بكل قوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني في توقيت مثالي.

ولم يمر أكثر من 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، حتى مرر ديفيد سيلفا كرة لأغويرو، ليباغت الجميع بتسديدة رائعة في المقص الأيسر لماتيو رايان، مسجلا الهدف الثاني له والثالث للسيتي.

وضمن مانشستر سيتي الفوز، وسط استسلام تام للضيوف، ليتحرك بيب غوارديولا لتنشيط الصفوف بإشراك غوندوغان وبرناردو سيلفا بدلًا من دي بروين وديفيد سيلفا.

وبعد نزوله بوقت قليل، نجح برناردو سيلفا في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة مميزة من أغويرو، لينتهي اللقاء برباعية للسماوي.


#مانشستر سيتي
#برايتون
#الدوري الإنجليزي
#سيرجيو أغويرو

مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية نظيفة

مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية نظيفة

مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية نظيفة

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