هدف ذاتي يحرم تشيلسي من الفوز على شيفيلد يونايتد

وقع فريق تشيلسي بفخ التعادل في مباراته البيتية أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي اللاعب تامي أبراهام، وفي المقابل سجل هدفي شيفيلد يونايتد كل من اللاعبين كالوم روبينسون وكورت زوما (ذاتي).

وبهذا التعادل رفع شيفيلد يونايتد رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثامن وهو يبتعد بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز التاسع.

مجريات المباراة:

شكل تشيلسي الخطورة الأولى في الدقيقة 15، من خلال تمريرة طولية من توموري ضربت دفاعات شيفيلد، ووصلت إلى أبراهام في منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سددها بعيدًا عن المرمى.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 19، من هجمة منظمة تبادل خلالها مونت وباركلي التمريرات في وسط الملعب، حتى وصلت إلى الجانب الأيمن عند أزبلكويتا، الذي أرسل عرضية على رأس أبراهام، سددها ضعيفة، لم يتمكن الحارس هندرسون، من التعامل معها بعد ضغط بوليسيتش عليه، لتعود إلى أبراهام، الذي سدد في الشباك.

وفي الدقائق الـ20 التالية، اكتفى تشيلسي بالاستحواذ على الكرة، والتمريرات القصيرة في وسط الملعب، دون تشكيل أي خطورة.

وظهرت خطورة البلوز من جديد في الدقيقة 37، بعدما تبادل كوفاسيتش الكرة مع أبراهام، ونجح في اختراق منطقة الجزاء مسددًا الكرة بعيدًا عن المرمى.

وكاد شيفيلد يعدل النتيجة في الدقيقة 39، بعدما انطلق باشام في الجانب الأيمن، وأرسل عرضية متقنة لروبنسون المتواجد في منقطة الـ6 ياردة خاليًا من الرقابة، ليسدد رأسية مرت بغرابة إلى جانب القائم الأيمن للحارس كيبا.

وعزز أبراهام من تقدم تشيلسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما أرسل جورجينيو كرة طولية في منطقة الجزاء، ارتبك مدافعو شيفيلد في إبعادها، لتصل بالخطأ إلى أبراهام في منطقة الجزاء منفردًا بحارس المرمى، ليسددها مباشرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدفين دون رد.

وبدأ شيفيلد يونايتد الشوط الثاني بقوة، ففي الدقيقة الأولى اخترق ستيفنس من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية أرضية في منطقة الجزاء لروبنسون، الذي سددها مباشرة في شباك كيبا، مقلصًا الفارق إلى هدف.

وفي الدقيقة 55، تألق حارس شيفيلد هندرسون، بعد اختراق لأزبلكويتا لمنطقة الجزاء من الجانب الأيمن، أرسل بعدها عرضية لأبراهام الذي سدد بقدمه اليمنى في منتصف المرمى في يد هندرسون، الذي حرم المهاجم الإنجليزي من تسجيل الهاتريك.

ورد بعدها بدقيقة روبنسون بهجمة مرتدة، انتهت بتسديدة من خارج المنطقة الجزاء إلى جوار القائم الأيسر، وفي الدقيقة 57 سدد باركلي كرة من داخل منطقة الجزاء في أحضان هندرسون.

وواصل شيفيلد يونايتد سعيه نحو إدراك التعادل، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر نورود في الدقيقة 70، تصدى لها بنجاح كيبا.

واعتمد شيفيلد على التسديد من بعيد، وفي الدقيقة 81 سدد البديل موسيت كرة غيرت اتجاهها بعدما اصطدمت بتوموري، وتصدى لها كيبا بنجاح.

وكاد مونت يطلق رصاصة الرحمة على شيفيلد، بعدما أبعد هندرسون مخالفة لتشيلسي بالخطأ على حدود منطقة الجزاء، ليسدد مونت مباشرة الكرة تجاه المرمى الخالي من حارسه، إلا أن كرته ذهبت إلى جوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 89، اخترق البديل روبنسون من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية تجاه موسيت، إلا أنها وجدت قدم المدافع زوما، الذي سجل الكرة بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.