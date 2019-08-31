يوفنتوس يستهدف تعويض غياب كيلليني من برشلونة

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع مدافع من صفوف برشلونة الإسباني، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب البلوجرانا لتدعيم الخط الدفاعي بعد إصابة جورجيو كيلليني.

وتعرض كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، خلال تدريبات السيدة العجوز، ومن المُقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة، حيث سيغيب على الأقل لـ4 أشهر.

وأشار التقرير، إلى أن يوفنتوس لن يُفرط في الثنائي ديميرال وروجاني، ولكن رغم ذلك يدرس خيار ضم أومتيتي.

يُذكر أن أومتيتي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، لصالح مواطنه كليمونت لينغليت، منذ الموسم الماضي حين تعرض لعدة إصابات، بينما أظهر المدافع الشاب إمكانيات كبيرة ليُحافظ على مكانه في دفاع الفريق الكاتالوني.