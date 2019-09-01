  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدافع بايرن ميونخ في طريقه إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 16:03

مدافع بايرن ميونخ في طريقه إلى يوفنتوس
اللاعب الألماني جيروم بواتينغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدافع بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينغ، اقترب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف يوفنتوس تعويض غياب المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بعدما تعرض مؤخرًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما دفع نادي السيدة العجوز للتحرك سريعًا لإبرام صفقة دفاعية قبل نهاية الميركاتو، غدًا الإثنين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بواتينغ لم يتواجد رفقة زملائه في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، تمهيدًا لخطوة انتقاله إلى اليوفي.

ومن المتوقع أن يحزم المدافع الألماني، البالغ من العمر 30 عامًا، أمتعته خلال الساعات القليلة المقبلة، للسفر صوب تورينو، لإتمام إجراءات انتقاله للبيانكونيري.

وكان بواتينغ قد ارتبط طوال الفترة الماضية بالرحيل عن النادي البافاري، قبل أن يعدل عن قراره عقب بيع مواطنه ماتس هوميلز لبوروسيا دورتموند.

رغم ذلك، لم يحصل بواتينغ على فرصة اللعب بانتظام مع البايرن منذ بداية الموسم، في ظل وفرة المدافعين في تشكيلة الفريق، وذلك بعد التعاقد مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد.

وعقب التدريبات، قام لاعبو الفريق البافاري بالتقاط الصورة التقليدية كما جرت العادة كل موسم، لكنها شهدت غياب بواتينغ، الذي يبدو في طريقه صوب تورينو لحسم انتقاله لليوفي.


#بايرن ميونخ
#جيروم بواتينغ
#يوفنتوس

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لإبرام صفقة برتغالية
ريال مدريد يتوصل لاتفاق لإبرام صفقة برتغالية

2019-09-01

نيمار لم يتخل عن حلم العودة إلى برشلونة
نيمار لم يتخل عن حلم العودة إلى برشلونة

2019-09-01

في مباراة مجنونة: يوفنتوس يفوز على نابولي بشق الأنفس
في مباراة مجنونة: يوفنتوس يفوز على نابولي بشق الأنفس

2019-09-01

الأكثر قراءة

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

2019-08-31
مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

2019-08-31
كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

2019-08-31
نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ

نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ"صناعة الصواريخ الدقيقة"

2019-08-31
تغيير استراتيجي تجاه

تغيير استراتيجي تجاه "حزب الله"

2019-08-31