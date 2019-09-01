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نيمار لم يتخل عن حلم العودة إلى برشلونة

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 10:19

نيمار لم يتخل عن حلم العودة إلى برشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لم يتخل عن حلم العودة إلى فريق برشلونة الإسباني، بالرغم من تعقد المفاوضات بين الأخير وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت التقارير أن نيمار سيبقى مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" تصريحا لأحد المقربين من اللاعب البرازيلي قال فيه "إذا فشلت الصفقة هذا الصيف، فإنها ستحدث خلال عام، نيمار سيقدم كل ما لديه لخدمة فريقه الحالي".

وأشارت إلى أن نيمار يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة خلال ساعات للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو، ويساوره الشك في أمرين، هل قامت إدارة برشلونة بكل ما في وسعها لضمه؟ وهل إدارة بي إس جي كانت تستعد بالفعل للتوصل لاتفاق مع البارسا؟

ولفتت إلى أن النادي الباريسي رفض مبادرة نيمار بسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى برشلونة، واعتبرتها خطوة غير قانونية، مما عقد المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

وذكرت "لو باريزيان" أنه مع اختلاف التوقيت بين فرنسا وأمريكا، فإن نيمار لن يكون جاهزا لمواجهة ستراسبورج يوم 14 أيلول/سبتمبر بعد 4 أيام فقط من ودية بيرو.

وكذلك سيغيب عن مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم 18 من الشهر ذاته، وربما تكون عودته للفريق الباريسي ضد أولمبيك ليون يوم 22 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت إنه حتى هذا الموعد سيكون أمام النادي الباريسي واللاعب فترة طويلة وكافية لاستعادة الهدوء والتركيز، بعدما عاش نيمار جونيور صيفا صاخبا وسط اهتمام إعلامي شديد بمفاوضات انتقاله إلى برشلونة، لكنه كان حريصا في الوقت ذاته بعدم إبداء رغبته في الرحيل بشكل علني.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

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