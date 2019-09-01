نيمار يرد نهائيا على اهتمام ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أغلق الباب بشكل نهائي أمام إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار اتخذ قراره بالبقاء مع سان جيرمان، عقب تعثر المفاوضات بين برشلونة والنادي الباريسي هذا الصيف، حيث التقى اللاعب بمبعوث ريال مدريد، وأخبره بأنه مستمر في "حديقة الأمراء".

واتخذ نيمار قراره بعدم الرحيل إلى سانتياجو برنابيو، رغم أن ريال مدريد كان دائمًا خياره الثاني للرحيل عن باريس سان جيرمان.

ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار قرر تأجيل عودته إلى "كامب نو" حتى الصيف المقبل، ولم يتخل عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا تغلق، غدًا الإثنين.