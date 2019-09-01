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يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا قبل إغلاق الميركاتو

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 22:11

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا قبل إغلاق الميركاتو
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي حسم مصير لاعبه الأرجنتيني، باولو ديبالا، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن "السيدة العجوز" هذا الصيف.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن يوفنتوس قرر بقاء ديبالا وعدم رحيله، حسبما صرح فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للبيانكونيري.

وكان يوفنتوس منفتح على رحيل ديبالا هذا الصيف، لكنه كان حريصًا على إيجاد بديل، وفي ظل عدم التعاقد مع مهاجم جديد، وتبقي ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات، فإن بقاء ديبالا أصبح مؤكد.

وقال باراتيتسي في تصريحات لموقع "سكاي إيطاليا": "يمكننا استبعاد مغادرة ديبالا هذا الصيف".

وأضاف "هذا النادي (يوفنتوس) يترك انطباعًا جيدًا، حيث يرغب اللاعبون في العودة عندما يغادرون، وآخرهم جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي".

وأكد "هناك أشخاص قدموا الكثير للنادي، ليس فقط للفريق أو في كرة القدم".

وأتم "دعونا لا ننسى أن يوفنتوس يحتل صدارة الكالتشيو منذ ثلاثة آلاف يوم، وهؤلاء اللاعبون هم دائمًا أول من يصل للتدريب وآخر من يغادر".


#يوفنتوس
#باولو ديبالا

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