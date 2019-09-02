  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يبرم صفقة تبادلية مع سان جيرمان

تاريخ النشر: 02/09/2019 - 21:17

ريال مدريد يبرم صفقة تبادلية مع سان جيرمان
الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي مع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، قادما من فريق ريال مدريد الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه رسميًا انضمام نافاس لصفوفه.

ووقع نافاس على عقد مع النادي الباريسي، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

كما أعلن سان جيرمان رحيل حارسه الفرنسي، ألفونس أريولا، إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 حزيران/يونيو 2020.

وسجل النادي الملكي أريولا رسميًا، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يصبح أريولا حارسًا ثانيًا للميرينجي، في ظل وجود الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بتشكيلة المدرب زين الدين زيدان الأساسية.


#باريس سان جيرمان
#كيلور نافاس
#ريال مدريد
#ألفونس أريولا

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خسارة أولى وبيتية لأبناء سخنين في الدوري
خسارة أولى وبيتية لأبناء سخنين في الدوري

2019-09-02

سان جيرمان يعقد إمكانية رحيل نيمار هذا الموسم!
سان جيرمان يعقد إمكانية رحيل نيمار هذا الموسم!

2019-09-02

كريستيانو يرفض وضع شارة الأفضل على قميصه
كريستيانو يرفض وضع شارة الأفضل على قميصه

2019-09-02

الأكثر قراءة

إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع ومركبة عسكريين إسرائيليين

إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع ومركبة عسكريين إسرائيليين

2019-09-01
نيمار يرد نهائيا على اهتمام ريال مدريد

نيمار يرد نهائيا على اهتمام ريال مدريد

2019-09-01
هل انتهى رد حزب الله؟ وهل وقعت إصابات إسرائيلية؟

هل انتهى رد حزب الله؟ وهل وقعت إصابات إسرائيلية؟

2019-09-01
عرب كوبا المخفيّون

عرب كوبا المخفيّون

2019-09-01
صحافي مهدد بالقتل:

صحافي مهدد بالقتل: "نتنياهو لن يرتاح ولن يهدأ قبل إراقة دماء"

2019-09-01