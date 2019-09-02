سان جيرمان يعقد إمكانية رحيل نيمار هذا الموسم!

أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، التقى مع إداريي الفريق من أجل شرح موقف اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، لكن الأمر ليس سهلا.

وقال الخليفي خلال الاجتماع "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا ضخمًا قيمته 300 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 آب/أغسطس الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعًا بما يكفي حينها، حيث كان يتكون من فيليب كوتينيو ومبلغ مالي.

وأضافت "إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة أتى تقريبًا بأيدي فارغة، نظرًا لهذا العرض غير المناسب".

وتابعت "لو باريزيان": "الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها".

وأفادت بأن النادي الكاتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط اللاعب بنفسه، لكن ذلك لم يؤد إلى أي شيء في النهاية، حيث سيستمر اللاعب مع البي إس جي.