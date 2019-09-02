ماغواير يطالب بتطوير أداء "الشياطين الحمر"

دعا اللاعب هاري ماغواير، المنضم في صفقة قياسية إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، زملائه في الفريق للسيطرة على المباريات بشكل أكبر وتطوير مستواهم بعد إهدار نقاط للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر ماغواير الذي التحق بأولد ترافورد قادمًا من ليستر سيتي في بداية الموسم الجاري، للصحفيين "نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "نفقد الكرة بسهولة، نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها".

وتابع "نحن مانشستر يونايتد ونريد السيطرة على المباريات. في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك".

وسدد يونايتد 21 كرة على المرمى وضغط بشدة بحثا عن الانتصار قرب النهاية، خاصة أن ساوثهامبتون كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد كيفن دانسو.

وقال ماغواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود في المربع الذهبي.

وأضاف "هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين، كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا، سنواصل العمل بجدية ونتطور".