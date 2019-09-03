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تقارير تكشف ردة فعل نيمار بعد نهاية الميركاتو!

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 15:18

تقارير تكشف ردة فعل نيمار بعد نهاية الميركاتو!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن ردة فعل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية وفشل المفاوضات بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد مسؤولي برشلونة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نيمار، صباح السبت الماضي، لإبلاغه بفشل الصفقة.

وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم بدأ يبكي، بسبب عدم قدرته على مغادرة سان جيرمان في الموسم الحالي.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي أصيب بمزيج من الإحباط والغضب، لأنه كان يعتقد أن النادي الفرنسي سيوافق على رحيله في نهاية الميركاتو.

ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار لم يتخل عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولذلك قرر تأجيل عودته إلى "كامب نو" حتى الصيف المقبل.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

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