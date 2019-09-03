تقارير: راكيتيتش لن يرحل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، مع فريق برشلونة الإسباني في ظل تردد الأنباء حول إمكانية رحيله هذا الموسم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بعض المحيطين بنادي برشلونة، أكدوا أن راكيتيتش سيبقى داخل الفريق الكاتالوني بنسبة 100%.

وأضافت أن راكيتيتش ارتبط هذا الصيف بالرحيل عن برشلونة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباريات الـ3 الأولى للبارسا بالدوري الإسباني، إلا أنه لن يغادر الكامب نو.

يشار إلى أن زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، أكد غياب راكيتيتش عن مباراتي منتخب بلاده أمام سلوفاكيا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، لكي يحسم مستقبله مع البارسا.

وارتبط راكيتيتش، بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، كما أنه كان ضمن الصفقة المقترحة بانتقال نيمار إلى برشلونة، حيث كان سيرحل وقتها إلى سان جيرمان.