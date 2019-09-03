ريال مدريد يتلقى نبأ سارا بشأن هازارد

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني خبرا سارا بشأن نجمه إيدين هازارد، بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا استبعاد اللاعب نظرًا لمعاناته من الإصابة، التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم في تدريبات فريقه.

وسافر هازارد إلى بلجيكا ومعه نتائج الفحوصات التي حصل عليها من أطباء ريال مدريد، والتي تؤكد عدم قدرته على اللعب حاليًا، وكان لأطباء المنتخب نفس القرار بعد فحص اللاعب، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتقرر عودة هازارد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواصلة التأهيل، حيث يسعى ليكون جاهزًا للمشاركة ضد ليفانتي في 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

وكان هناك حالة من القلق داخل ريال مدريد، بسبب استدعاء هازارد للمنتخب للمشاركة في مواجهتي سان مارينو واسكتلندا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.