يوفنتوس يحدد مدة غياب قائده كيلليني

ذكرت تقارير صحفية، أن قائد ومدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيلليني، خضع لعملية جراحية، اليوم الثلاثاء، في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن مدة غياب كيلليني ستصل إلى ما يقرب من 6 أشهر.

وأجرى كيلليني جراحة الرباط الصليبي في النمسا، بحضور تزوروديس، طبيب يوفنتوس، وقد تمت بنجاح.

وكان كيلليني قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مساء الجمعة، خلال استعدادات يوفنتوس لموقعة نابولي في الجولة الثانية للكالتشيو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، بعد جولتين فقط من الدوري الإيطالي.