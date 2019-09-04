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باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل عقد إيكاردي

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 09:48

باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل عقد إيكاردي
عرب ٤٨

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن التفاصيل المبرمة بين إيكاردي والنادي الفرنسي، عقب نهاية فترة الإعارة، حال قرر سان جيرمان شراء ماوريتو بشكل نهائي.

وانضم إيكاردي للنادي الباريسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة المجانية، مع خيار شراء اللاعب نهائيًا بنهاية الموسم، مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت أن باريس اتفق مع إيكاردي حال شرائه نهائيًا، على توقيع الأرجنتيني على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده في عام 2024، مشيرة إلى أن المهاجم سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وخرج إيكاردي من حسابات إنتر ميلان في الموسم الحالي، بعدما أعلن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، أن ماورو ليس له مستقبل في إنتر ميلان، خاصة بعد أزمته الأخيرة المرتبطة بقرار تجريده من شارة القيادة.


#باريس سان جيرمان
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان

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