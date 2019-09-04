نيمار يجهز حيلة جديدة للعودة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يخطط لحيلة جديدة من أجل العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الموسم الكروي القادم.

وكانت مغالاة سان جيرمان، في الشروط المادية أعاقت طريق برشلونة، للحصول على توقيع نيمار في الميركاتو الصيفي المنتهي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محامي نيمار يستعد لخوض معركة قانونية ضد سان جيرمان، لفسخ عقد اللاعب في الصيف المقبل.

ويعتمد ممثلو نيمار على لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معتقدين أن سان جيرمان قد يلجأ إلى تجميد اللاعب كما سبق أن قاموا بموقف مماثل مع الفرنسي أدريان رابيو في الموسم الماضي، عندما رفض تجديد عقده.

وتنص المادة 14 في لائحة الانتقالات، أنه يجوز للاعب المحترف إنهاء عقده لأسباب رياضية، إذا شارك في أقل من 10% من المباريات الرسمية الخاصة بناديه خلال الموسم.

ويقوم الاتحاد الدولي بتقييم كل حالة وفقًا لهذه المادة على حدة، للتأكد من وجود مبرر رياضي يسمح للاعب بإنهاء عقده.

وحتى إذا ثبت وجود مبرر رياضي، فإن نيمار يمكن أن يدفع تعويضات لسان جيرمان مقابل إنهاء عقده.