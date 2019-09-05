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هيمنة إنجليزية على قائمة المرشحين على التشكيلة الأفضل عالميا

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 17:09

هيمنة إنجليزية على قائمة المرشحين على التشكيلة الأفضل عالميا
(أ ب)
عرب ٤٨

برزت أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بكثرة على قائمة المرشحين لدخول التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لعام 2019 ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم، الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا من بينهم 21 ينتمون لأندية إنجليزية لتنتهي سيطرة الدوري الإسباني.

وتشمل القائمة سبعة لاعبين من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بينما تصدر ريال مدريد القائمة على مستوى الأندية ولديه 11 لاعبا مرشحا ويليه غريمه برشلونة بتسعة مرشحين.

ودخل القائمة لأول مرة رباعي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر.

وبعد موسم آخر مميز مع توتنهام هوتسبير أصبح سون هيونغ مين مهاجم كوريا الجنوبية أولا لاعب آسيوي يدخل القائمة وكذلك زميله كريستيان إريكسن ليصبح أول دنمركي ينضم للمرشحين.

وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية (11 لاعبا) في حفل جوائز الأفضل للفيفا في ميلانو يوم 23 سبتمبر أيلول الجاري.

 


#الدوري الإنجليزي
#التشكيلة الأفضل
#تشكيلة الفيفا

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