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آرسنال فشل في التعاقد مع نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 14:40

آرسنال فشل في التعاقد مع نجم ريال مدريد
النجم البرازيلي فينيسيوس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي فشل في ضم أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب "المدفعجية"، أوناي إيمري، حاول بقوة الحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الميركاتو الصيفي.

وسعى آرسنال من أجل إقناع اللاعب لاستغلال فكرة تراجع فرص فينيسيوس في دخول التشكيل الأساسي لريال مدريد خلال الموسم الحالي، لاسيما بعد تعاقد الميرنغي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر المفضل للشاب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد رفض التخلي عن فينيسيوس، لأنه يريد تطوير اللاعب الذي اشتهر كثيرا في بلاده بـ"نيمار الجديد"، بعدما ضمه من فلامنغو بـ38 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، شهدت منافسة بين آرسنال وباريس سان جيرمان لضم فينيسيوس.


#آرسنال
#فينيسيوس جونيور
#ريال مدريد

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