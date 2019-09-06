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تقارير تكشف سبب فشل تعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 14:48

تقارير تكشف سبب فشل تعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن سبب فشل تعاقد فريق يوفنتوس الإيطالي مع نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن يوفنتوس كان يرغب بقوة في التعاقد مع إيفان راكيتيتش هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي.

وأضافت الصحيفة أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس اقترح إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، بحيث ينضم راكيتيتش للسيدة العجوز مقابل رحيل فيديريكو بيرنارديسكي لبرشلونة، بجانب حصول اليوفي على 23 مليون يورو.

ونوهت أن إيريك أبيدال السكرتير الفني للفريق الكاتالوني لم يكن مهتمًا بالصفقة التبادلية مع البيانكونيري.

يشار إلى أن الكرواتي إيفان راكيتيتش يرتبط مع ناديه برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2021.


#يوفنتوس
#إيفان راكيتيتش
#برشلونة

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