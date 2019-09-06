  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يراقب 3 لاعبين من الكالتشيو

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 08:55

مانشستر سيتي يراقب 3 لاعبين من الكالتشيو
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يراقب 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، سعيًا نحو التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، يريد التعاقد مع مدافع جديد، بسبب أن إيميريك لابورت تعرض لإصابة في الركبة، وقد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن غوارديولا يوجه أنظاره صوب الثلاثي أليسيو رومانيولي (ميلان)، كاليدو كوليبالي (نابولي) وميلان سكرينيار (إنتر ميلان)، كي يدعم الخط الخلفي للسيتي، للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعبين الثلاثة يلعبون أدوار حاسمة مع أنديتهم، ومن الصعب التخلي عنهم في كانون الثاني/يناير المقبل.


#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#أليسيو رومانيولي
#كاليدو كوليبالي
#ميلان سكرينيار

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مفاجأة في عقد ميسي مع برشلونة!
مفاجأة في عقد ميسي مع برشلونة!

2019-09-06

المنتخبات العربية تحتل الصدارة بالتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والمونديال
المنتخبات العربية تحتل الصدارة بالتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والمونديال

2019-09-05

هيمنة إنجليزية على قائمة المرشحين على التشكيلة الأفضل عالميا
هيمنة إنجليزية على قائمة المرشحين على التشكيلة الأفضل عالميا

2019-09-05

الأكثر قراءة

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

2019-09-05
مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

2019-09-05
مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

2019-09-05
غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

2019-09-05
النقب: المئات يتظاهرون للمطالبة بتوفير سفريات لـ18 ألف طالب

النقب: المئات يتظاهرون للمطالبة بتوفير سفريات لـ18 ألف طالب

2019-09-05