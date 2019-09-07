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مدرب إنتر ميلان يحث على ضم نجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 14:33

مدرب إنتر ميلان يحث على ضم نجم يوفنتوس
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

دعا مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، إدارة فريقه للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن لاعب يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، يأتي على رأس أولويات كونتي، حيث يرغب الأخير في دعم النيراتزوري بلاعب مميز مثل جوهرة البيانكونيري.

وأضاف أن كونتي يريد من إنتر ميلان، العودة ومحاولة التعاقد مع ديبالا في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض التدعيمات الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان إنتر ميلان أحد الأندية التي رغبت في ضم ديبالا، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن اللاعب فضل البقاء في يوفنتوس.

وتشير تقارير بريطانية، إلى أن إنتر سيحاول التعاقد مع كريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيريلد، من توتنهام، لاسيما وأن الموسم الجاري هو الأخير في عقدي اللاعبين مع النادي الإنجليزي، ما يجعلهما متاحين للتفاوض مع أي نادٍ في كانون الثاني/يناير المقبل.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي

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