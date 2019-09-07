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مفاجأة: لاعبو برشلونة قدموا مساعدة لعودة نيمار

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 21:17

مفاجأة: لاعبو برشلونة قدموا مساعدة لعودة نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب عدد من لاعبي فريق برشلونة الإسباني، استعدادهم للمساعدة من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن عددًا من نجوم البلوغرانا عرضوا المساهمة بدفع أموال ضمن صفقة نيمار، لإبلاغ الإدارة بأن النجم البرازيلي مرحب به في غرفة الملابس.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة كانت من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال التي قدمها لاعبو برشلونة، بالإضافة إلى استعداد نيمار نفسه لدفع 20 مليون يورو لسان جيرمان.

وذكرت أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة، في حالة واحدة، وهي أن تكون طلبات النادي الباريسي "منطقية"، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة البارسا وصفوها بأنها "جنونية للغاية".

لكن في المقابل، نفت الصحيفة أن يكون جميع لاعبي البلوغرانا يؤيدون عودة نيمار، حيث كان بعضهم يقف في صف الوافد الجديد، أنطوان غريزمان، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي مشكلة بين المجموعتين.

وشددت "سبورت" على أن ليونيل ميسي وباقي قادة برشلونة، عليهم التأكد من أن الخلاف الذي حدث بين اللاعبين، لن يتطور إلى أمر خطير داخل غرفة الملابس.


#برشلونة
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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