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ويليان يقترب من الرحيل عن تشيلسي

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 08:23

ويليان يقترب من الرحيل عن تشيلسي
النجم البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجما جديدا اقترب من مغادرة صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي القادمة، وذلك بعد رحيل هازارد وهيغوين وموراتا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البرازيلي ويليان يعتبر أحدث اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بمغادرة ستامفورد بريدج، خاصة في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وخرجت العديد من الشائعات مؤخرًا، تفيد بإمكانية تجديد عقد النجم البرازيلي لمدة موسم آخر.

لكن ورغم ذلك، فإن رحيل ويليان في الشتاء هو الأقرب، حيث ابتعد تمامًا عن حسابات المدير الفني فرانك لامباراد، الذي يفضل إشراك اللاعبين الصغار.

وشارك ويليان لمدة 55 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم الجاري، والذي خاض فيه تشيلسي 5 مباريات، ما بين الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي.


#ويليان
#تشيلسي
#فرانك لامبارد

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