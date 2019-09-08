تصفيات يورو 2020: إنجلترا تسحق بلغاريا برباعية

حقق منتخب إنجلترا فوزا ساحقا على نظيره منتخب بلغاريا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز رباعية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين هاري كين (هاتريك) ورحيم سترلينغ.

وبهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند نقطتين وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

سنحت أول فرصة خطيرة للمنتخب البلغاري في الدقيقة الخامسة، عندما استغل واندرسون تقدم الظهير تريبير المبالغ فيه، ليشق طريقه من الناحية اليسرى ويسدد كرة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد.

وأسفر استحواذ المنتخب الإنجليزي على الكرة معظم الوقت، عن الفرصة الخطيرة الأولى له في الدقيقة 15، عندما شق روز طريقه من الناحية اليسرى، قبل أن يعيد الكرة إلى هندرسون الذي سدد من بعد 30 ياردة بعيدا عن المرمى.

وألغى الحكم هدفا لكين في الدقيقة 19 بداعي التسلل، قبل أن يفتتح الأخير التسجيل في الدقيقة 24، بعدما خطف سترلينغ الكرة من الدفاع ووضعها أمام مهاجم توتنهام الذي أودعها الشباك.

وأهدر إيفانوف فرصة لبلغاريا في الدقيقة 32، بعدما ارتدت رأسيته من الأرض دون أن تشكل خطرا، وكاد كين يسجل الهدف الثاني له لكن الحارس بلامن إلييف سيطر على رأسيته، إثر عرضية من تريبير في الدقيقة 44.

وأنقذ الحارس الإنجليزي بيكفورد مرماه من محاولة واندرسون القريبة في الدقيقة 48، وبعدها بدقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء لإنجلترا، بعد تعرض راشفورد لإعاقة داخل المنطقة، نفذها كين بنجاح.

وصنع كين الهدف الثالث لانجلترا في الدقيقة 55، عندما مر من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى إلى سترلينغ، الذي تابعها من بعد سنتيمترات قليلة داخل الشباك.

وبعد الهدف الثالث مال اللعب للهدوء وسط استسلام البلغاريين للنتيجة، وشارك ميسون مونت في تشكيلة انجلترا بدلا من هندرسون، ليسدد كرة قوية نحو المدرجات في الدقيقة 69.

ودخل جادون سانشو إلى تشكيلة انجلترا بدلا من سترلينغ، واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لإنجلترا بعد عرقلة كين داخل المنطقة، ليكمل قائد المنتخب الإنجليزي ثلاثيته في الدقيقة 73.

وظل الهدوء مسيطرا، وأشرك المنتخب المضيف أليكس أوكسليد-تشامبرلين بدلا من كين، قبل أن يشن الإنجليز فرصة خطيرة وصلت على إثرها الكرة إلى راشفورد الذي اقتحم منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قبل أن يتصدى الحارس إلييف لمحاولته في الدقيقة 88.