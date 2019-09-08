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مبابي على رأس أولويات زيدان الصيف القادم

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 15:04

مبابي على رأس أولويات زيدان الصيف القادم
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيسعى جاهدا من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد قرر التحرك صوب كيليان مبابي، بعدما فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.

وأشارت إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018، تعني أنه كان دائمًا المرشح الثاني خلف لبرشلونة في الصراع على نيمار.

وقرر زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، جعل مبابي هدفه الأول في صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا.

وتشير التقارير في إسبانيا إلى أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى البرنابيو، ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يحرصون على ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في احتفالية تقديم هازارد.

وينتهي عقد مبابي، مع سان جيرمان في عام 2022.


#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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