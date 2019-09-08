  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل سيشارك مبابي وكافاني بمواجهة ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 19:10

هل سيشارك مبابي وكافاني بمواجهة ريال مدريد؟
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت تقارير صحفية، عن موقف نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي وإدينسون كافاني، من المشاركة في مواجهة ريال مدريد الإسباني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كافاني الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يتعافى بشكل جيد، وقد يحصل على بعض دقائق المشاركة أمام ستراسبورغ بالدوري الفرنسي.

وأوضحت أن مبابي الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، لن يلحق بمواجهة ريال مدريد، وينضم له نيمار دا سيلفا الموقوف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

 وقالت "ليكيب" إن عبدو ديالو الذي أصيب في عينه اليمنى أمام تولوز سيكون ضمن كتيبة المدرب توماس توخيل في موقعة الميرنغي، بالإضافة إلى أندير هيريرا المنضم إلى سان جيرمان هذا الموسم.

وفي نفس السياق، لم يتحدد حتى الآن موعد تعافي الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكسلر.


#إدينسون كافاني
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس ينافس ليفربول على صفقة ألمانية
يوفنتوس ينافس ليفربول على صفقة ألمانية

2019-09-08

برشلونة يسعى للاحتفاظ بميسي مدى الحياة
برشلونة يسعى للاحتفاظ بميسي مدى الحياة

2019-09-08

مبابي على رأس أولويات زيدان الصيف القادم
مبابي على رأس أولويات زيدان الصيف القادم

2019-09-08

الأكثر قراءة

وفاة عالم نووي مصري في ظروف غامضة

وفاة عالم نووي مصري في ظروف غامضة

2019-09-07
استهداف مركبة للاحتلال بعبوة ناسفة من طائرة مسيرة غزية

استهداف مركبة للاحتلال بعبوة ناسفة من طائرة مسيرة غزية

2019-09-07
إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون والاحتلال يعتبرها عملية

إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون والاحتلال يعتبرها عملية

2019-09-07
إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية

إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية

2019-09-07
جلسة محاكمة البشير تكشف: هكذا وزّعت أموال بن سلمان نقدًا

جلسة محاكمة البشير تكشف: هكذا وزّعت أموال بن سلمان نقدًا

2019-09-07