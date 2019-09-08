هل سيشارك مبابي وكافاني بمواجهة ريال مدريد؟

أعلنت تقارير صحفية، عن موقف نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي وإدينسون كافاني، من المشاركة في مواجهة ريال مدريد الإسباني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كافاني الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يتعافى بشكل جيد، وقد يحصل على بعض دقائق المشاركة أمام ستراسبورغ بالدوري الفرنسي.

وأوضحت أن مبابي الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، لن يلحق بمواجهة ريال مدريد، وينضم له نيمار دا سيلفا الموقوف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت "ليكيب" إن عبدو ديالو الذي أصيب في عينه اليمنى أمام تولوز سيكون ضمن كتيبة المدرب توماس توخيل في موقعة الميرنغي، بالإضافة إلى أندير هيريرا المنضم إلى سان جيرمان هذا الموسم.

وفي نفس السياق، لم يتحدد حتى الآن موعد تعافي الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكسلر.