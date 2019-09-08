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يوفنتوس ينافس ليفربول على صفقة ألمانية

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 19:02

يوفنتوس ينافس ليفربول على صفقة ألمانية
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لمنافسة ليفربول الإنجليزي على إبرام صفقة ألمانية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يسعى بقوة لضم كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن، خلال الصيف المقبل.

وستكون مباراتا يوفنتوس أمام ليفركوزن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عاملًا حاسمًا للسيدة العجوز بشأن تعجيل إبرام الصفقة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ليفربول يراقب أيضًا هافيرتز، وقد يقتحم الصفقة بشكل مفاجئ ويخطفها من بين أنياب السيدة العجوز.

وكان هافيرتز مراقبًا طوال الموسم الماضي من قبل مسؤولي بايرن ميونخ، ولكن البافاري لم ينجح في حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المنتهي.


#يوفنتوس
#ليفربول
#باير ليفركوزن
#كاي هافيرتز

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