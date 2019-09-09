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أومتيتي يرد على إمكانية رحيله عن برشلونة

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 14:24

أومتيتي يرد على إمكانية رحيله عن برشلونة
النجم الفرنسي صامويل أومتيتي (أ ب)
عرب ٤٨

حسم النجم الفرنسي، صامويل أومتيتي، مصيره مع فريق برشلونة الإسباني بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وعانى أومتيتي من أجل إيجاد مكان أساسي داخل تشكيلة البارسا في الموسم الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته لفترة طويلة، بجانب وجود مواطنه كليمنت لينغليت الذي شارك باستمرار بجوار بيكيه.

وقال أومتيتي في تصريحات أبرزها موقع لو 10 سبورت "حلمي منذ الصغر كان اللعب لصالح برشلونة".

وأضاف "الناس كانت تقول لي: متى ستلعب مع برشلونة؟، جئت إلى هنا حتى أظل فترة طويلة وأفوز بالألقاب، وليس للجلوس على مقاعد البدلاء".

وعانى أومتيتي من إصابة جديدة في الأيام الماضية، خلال تواجده مع منتخب فرنسا، ليعود إلى برشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.


#صامويل أومتيتي
#برشلونة

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