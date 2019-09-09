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ماذا وعد مدرب يوفنتوس كريستيانو رونالدو؟

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 18:30

ماذا وعد مدرب يوفنتوس كريستيانو رونالدو؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، يسعى للحصول على أفضل النتائج من نجم فريقه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال الموسم الكروي 2019-2020.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن ساري وعد رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافًا أكثر من الأهداف التي أحرزها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.

وأضافت أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي سيقع على رونالدو بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدون البرتغالي سيكمل عامه الـ 35 في شهر شباط/فبراير المقبل، مما يعني أنه يجب إدارته بشكل مختلف، من أجل تخفيف العبء على اللاعب.

وسجل الدون 28 هدفًا في الموسم الماضي رفقة السيدة العجوز في 43 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، بينما ساهم في صناعة 10 آخرين.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#ماوريسيو ساري

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من عرب 48

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