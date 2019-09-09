  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مهاجم ريال مدريد يتعرض للإصابة

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 10:00

مهاجم ريال مدريد يتعرض للإصابة
النجم الصربي لوكا يوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن أحد مهاجمي فريق ريال مدريد الإسباني تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم لوكا يوفيتش تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب صربيا أمام البرتغال بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وأشارت إلى أن يوفيتش سيتم استبعاده من مواجهة صربيا المقبلة بالتصفيات ضد لوكسمبرغ، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الصربي في بيان أن أن صاحب الـ21 عاما "تعرض لانتكاسة أمام البرتغال حيث تجددت إصابته التي كان انضم بها لمعسكر المنتخب".

وأضاف البيان "وبعض أن خضع لمزيد من الفحوصات من قبل أطباء المنتخب وناديه (ريال مدريد)، تقرر عدم قدرته على الاستمرار في المعسكر من أجل مواجهة لوكسمبورغ".

يذكر أن يوفيتش سبق أن تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال خوضه فترة الإعداد مع ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي.


#لوكا يوفيتش
#ريال مدريد
#صربيا
#يورو 2020
#تصفيات

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة سيواجه فالنسيا بالثلاثي الناري
برشلونة سيواجه فالنسيا بالثلاثي الناري

2019-09-09

أخاء الناصرة يتعادل أمام هـ. العفولة بالوقت القاتل
أخاء الناصرة يتعادل أمام هـ. العفولة بالوقت القاتل

2019-09-08

أبناء اللد يخسر خارجيا أمام هـ. رمات هشارون
أبناء اللد يخسر خارجيا أمام هـ. رمات هشارون

2019-09-08

الأكثر قراءة

محمد علي وتفريعة السيسي

محمد علي وتفريعة السيسي

2019-09-08
العثور على جثة مسؤول أمني سابق في

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

2019-09-08
الحكومة الإسرائيلية تصادق على

الحكومة الإسرائيلية تصادق على "قانون الكاميرات"

2019-09-08
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة

2019-09-08
العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا

العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا

2019-09-08