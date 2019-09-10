برشلونة يستهدف إبرام صفقة مميزة

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يستهدف ضم أحد اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أدرك مسؤولو البارسا خطأ عدم جلبه إلى "كامب نو" منذ عامين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيقضي الموسم الحالي يراقب فابيان رويز، نجم نابولي، على أن يتم التقدم بعرض لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رويز كان هدفًا لبرشلونة منذ عامين، إلا أن النادي الكاتالوني لم يكن يملك شجاعة ضمه من ريال بيتيس.

وحاول برشلونة ضم رويز بعد أن تألق لمدة 6 أشهر مع إلتشي، ولكن طلب البارسا أن تكون الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن بيتيس رفض هذه الصيغة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان قادرًا على حسم الصفقة في ذلك الوقت (صيف 2017) بمقابل من 5 إلى 6 ملايين يورو فقط.

وواصل رويز تألقه في بداية موسم 2017–2018، ولكن لم يتقدم برشلونة مجددًا لحسم الصفقة في الميركاتو الشتوي، رغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ريال بيتيس بلغ 15 مليون يورو فقط.

ومع نهاية الموسم نجح بيتيس في تجديد عقد رويز ورفع الشرط الجزائي إلى 30 مليون يورو.

وسنحت فرصة جديدة أمام برشلونة لضم نجم بيتيس في صيف 2018، وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا، من يقود المفاوضات، إلا أن نابولي تدخل ودفع قيمة الشرط الجزائي وحسم الصفقة لصالحه.

وأكدت الصحيفة أن رويز بات الآن أحد أهم اللاعبين في نابولي، ومن الصعب أن يتخلى النادي الإيطالي عن خدماته بأقل من 60 مليون يورو أي أكثر من 10 أضعاف ما كان سيدفعه برشلونة منذ عامين.