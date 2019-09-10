محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أثبت علو كعبه على زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في تحد خاص بالفريق.

وبحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هدف صلاح في آرسنال حصل على جائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر آب/أغسطس.

وكان هدف صلاح يتنافس مع آخر أحرزه اللاعب المصري في نورويتش سيتي، وهدفي ماني أمام ساوثهامبتون وتشيلسي، وقذيفة فيرمينو أمام بيرنلي.

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم صلاح قائمة هدافي الريدز بالبريمييرليغ هذا الموسم برصيد 3 أهداف، ويليه كل من فيرمينو وماني بهدفين.

وتتسم العلاقة بين صلاح وماني مؤخرًا بالتوتر، بسبب تفضيل اللاعب المصري عدم تمرير إحدى الكرات إلى زميله السنغالي، رغم أن الأخير كان في موقف أفضل أمام مرمى بيرنلي.