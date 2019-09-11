ميسي وسواريز يربكان حسابات فالفيردي

ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا طرأ بخصوص خط هجوم برشلونة الإسباني الذي سيخوض مباراة فالنسيا، السبت القادم، ضمن الجولة الرابعة من الليغا.

وكان مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يخطط لإشراك الثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان غريزمان معًا لأول مرة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط.