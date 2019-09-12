مانشستر سيتي يصنع تمثالا للاعبه المعتزل كومباني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الأربعاء، صُنع تمثال للاعبه المعتزل، البلجيكي فينسنت كومباني، ووضعه خارج ملعب "الاتحاد"، الذي يلعب عليه فريق كرة القدم مبارياته بمختلف المسابقات والبطولات.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "النادي بدأ عملية صناعة تمثال للاعتراف علنًا بإنجازات فينسنت وإسهاماته في مانشستر سيتي، وعند الانتهاء، سيحتل التمثال مكانه خارج ملعب الاتحاد".

وأضاف، "يعلن نادي مانشستر سيتي تكريمه الدائم لفينسنت كومباني تقديرًا لإنجازات القائد الأسطوري التي لا مثيل لها ومساهمته في النادي".

وأوضح النادي، "تم تغيير اسم الطريق الذي يربط بين مركز تدريب أكاديمية الشباب ومركز تدريب الفريق الأول باسم (فينسنت كومباني كريسنت)، حيث يوجد لوحة للاعب بفن الفسيفساء المستوحى من احتفاله الذي لا يُنسى في مرمى مانشستر يونايتد عام 2012".

وأقيم حفل اعتزاله على ملعب "الاتحاد" الذي شهد مباراة تجمع أساطير مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب الإصابة.

وأكد اللاعب على سعادته الكبيرة بهذا التكريم، وألقى كلمة على الجماهير التي تواجدت بكثافة لتوديع مدافع الفريق الأبرز في المباراة وشكرهم على الفترة التي قضاها داخل النادي.

كومباني (33 عامًا)، يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي كما حمل شارة القيادة للفريق الكروي الأول، ولعب 360 مباراة مع الفريق أحرز 20 هدفًا وصنع 11.

وكان قد ترك النادي وانتقل هذا الصيف لأندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويقرر اعتزال اللعب.