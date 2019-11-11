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فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 20:46

فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ
المدرب الفرنسي أرسين فينغر (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، انسحب من سباق تدريب بايرن ميونخ الألماني، على الرغم من الاتصال الذي جمعه مؤخرا بالرئيس التنفيذي للفريق البافاري، كارل هاينز رومينيغه.

وقال فينغر في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية "أنا خارج السباق، وقبل أي شيء، أود القول بأنني لم أكن مرشحًا على الإطلاق".

وأضاف "سُئلت عن موقفي، لكني لست داخل السباق لنيل هذه الوظيفة، ولست مرشحًا لها".

وبسؤاله عما إذا كانت كلماته هي نهاية سيناريو ربطه بتدريب الفريق البافاري، أجاب فينغر "لا، ليس ضروريًا".

ويأتي ذلك رغم خروج فينغر، مؤخرًا، بتصريحات يكشف فيها اتصال رومينيغه به، للاستفسار منه عن مدى رغبته في تدريب بايرن ميونخ، خلفًا للمدرب المؤقت هانز فليك.

وتولى فليك تدريب الفريق الأسبوع الماضي، خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي أقيل من منصبه بعد خسارته على يد آينتراخت فرانكفورت (1-5).


#أرسين فينغر
#بايرن ميونخ

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