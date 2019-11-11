  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

والد نيمار يرد على إمكانية عودته لبرشلونة!

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 14:24

والد نيمار يرد على إمكانية عودته لبرشلونة!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن إمكانية رحيل ابنه عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لصالح برشلونة الإسباني.

وكان نيمار بطل الرواية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة، قبل أن يفشل رحيله للبارسا نظرًا لمغالاة النادي الفرنسي.

وأثار نيمار، الجدل من جديد، بعدما ظهر وتواجد في مدينة برشلونة، السبت الماضي، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد للبارسا.

وفي هذا الصدد، قال والد نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "أنا في البرازيل ولن أتحرك من هنا".

وشدد والده على أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، منوهًا "إنه ليس مستعدًا للسفر إلى برشلونة".

وكان نيمار قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده البرازيلي أمام نيجيريا، ويغيب على إثرها حتى الآن.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ
فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ

2019-11-11

محرز يكشف سبب فشل انضمامه لآرسنال
محرز يكشف سبب فشل انضمامه لآرسنال

2019-11-11

نجم تشيلسي يرفض ارتداء قميص ريال مدريد
نجم تشيلسي يرفض ارتداء قميص ريال مدريد

2019-11-11

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل السيطرة على الغمر: ملك الأردن يعلن السيادة الكاملة

إسرائيل تواصل السيطرة على الغمر: ملك الأردن يعلن السيادة الكاملة

2019-11-10
متهم يحرق نفسه في قاعة المحكمة ببئر السبع

متهم يحرق نفسه في قاعة المحكمة ببئر السبع

2019-11-10
حالة الطقس: أجواء جافة وشبه صيفية

حالة الطقس: أجواء جافة وشبه صيفية

2019-11-10
ليبرمان عن نتنياهو وغانتس:

ليبرمان عن نتنياهو وغانتس: "سأدعم من يقدم التنازلات"

2019-11-10
قلنسوة تُجابه الهدم الوشيك للمنازل: مظاهرة احتجاجيّة وخيمة اعتصام

قلنسوة تُجابه الهدم الوشيك للمنازل: مظاهرة احتجاجيّة وخيمة اعتصام

2019-11-10