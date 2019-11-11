والد نيمار يرد على إمكانية عودته لبرشلونة!

تحدث والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن إمكانية رحيل ابنه عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لصالح برشلونة الإسباني.

وكان نيمار بطل الرواية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة، قبل أن يفشل رحيله للبارسا نظرًا لمغالاة النادي الفرنسي.

وأثار نيمار، الجدل من جديد، بعدما ظهر وتواجد في مدينة برشلونة، السبت الماضي، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد للبارسا.

وفي هذا الصدد، قال والد نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "أنا في البرازيل ولن أتحرك من هنا".

وشدد والده على أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، منوهًا "إنه ليس مستعدًا للسفر إلى برشلونة".

وكان نيمار قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده البرازيلي أمام نيجيريا، ويغيب على إثرها حتى الآن.