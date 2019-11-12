  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صلاح يلتحق بمنتخب بلاده رغم إصابته

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 09:20

صلاح يلتحق بمنتخب بلاده رغم إصابته
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه المصري، محمد صلاح، خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد.

وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر، قبل استبداله في الدقيقة 87 ليشارك مكانه جو غوميز.

وأضافت الصحيفة "أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، وينتظر الآن النادي الإنجليزي النتائج، مع وجود حالة من القلق من تجدد الإصابة في الكاحل التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر الماضي".

وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء نتيجة تورمها.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل السفر لمواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم 18 من الشهر الجاري.


#محمد صلاح
#ليفربول
#منتخب مصر

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي يفكر في تأجيل تمديد عقده!
ميسي يفكر في تأجيل تمديد عقده!

2019-11-12

فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ
فينغر: لست مرشحا لتدريب بايرن ميونخ

2019-11-11

محرز يكشف سبب فشل انضمامه لآرسنال
محرز يكشف سبب فشل انضمامه لآرسنال

2019-11-11

الأكثر قراءة

حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة

حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة

2019-11-11
مخيم العروب: قتل بدم بارد

مخيم العروب: قتل بدم بارد

2019-11-11
عبد الله الثاني يزور الباقورة؛ الصفدي: السلام مع إسرائيل أمامه تحديات كبيرة

عبد الله الثاني يزور الباقورة؛ الصفدي: السلام مع إسرائيل أمامه تحديات كبيرة

2019-11-11
شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب

شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب

2019-11-11
كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

2019-11-11