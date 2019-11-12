صلاح يلتحق بمنتخب بلاده رغم إصابته

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه المصري، محمد صلاح، خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد.

وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر، قبل استبداله في الدقيقة 87 ليشارك مكانه جو غوميز.

وأضافت الصحيفة "أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، وينتظر الآن النادي الإنجليزي النتائج، مع وجود حالة من القلق من تجدد الإصابة في الكاحل التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر الماضي".

وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء نتيجة تورمها.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل السفر لمواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم 18 من الشهر الجاري.